"Все нормально": Луческу не ушел из Динамо

Румынский тренер остался в киевском клубе после разговора с Игорем Суркисом.

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис заявил, что Мирча Луческу не покинул пост главного тренера команды.

Об этом Суркис после беседы с Луческу сказал в телефонном разговоре с журналистом Игорем Цыганыком в эфире "Цыганык Live".

"Все нормально. Есть у "Динамо" тренер", - сказал Суркис.

"Заявление, не заявление. Луческу - главный тренер киевского "Динамо". Точка, - отметил президент "Динамо" в интервью "СЭ", - Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход".

Агент Луческу Аркадий Запорожан в своем комментарии отметил, что заявление Луческу об уходе из "Динамо" не должно было просочиться в прессу:

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"Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать", - сказал Запорожан "Р-Спорту".

"У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу - главный тренер "Динамо". Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", - отметил агент.

Напомним, после информации об уходе Луческу, которую опубликовало румынское издание, у тренера состоялся разговор с Суркисом. В ходе беседы было принято решение о будущем тренера.

Отметим, что Луческу был недоволен "враждебностью" со стороны ультрас клуба и тем давлением, которое было оказано на него после назначения на пост главного тренера "Динамо".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в "Шахтере" осудили решение Луческу подписать контракт с "Динамо".

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