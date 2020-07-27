Луческу покинул пост главного тренера Динамо - СМИ

Мирча Луческу, по данным румынского издания, не захотел работать в условиях враждебности.

Румынский специалист Мирча Луческу решил уйти в отставку с поста главного тренера "Динамо" через четыре дня после своего назначения.

Об этом сообщает gsp.ro, публикуя заявление тренера.

"К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо" Киев. Благодарю семью Суркисов за оказанное доверие, но я не могу начать работу в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы ультрас, чья поддержка так важна для команды", - сказал Луческу.

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"Я не могу смириться с фанатами, которые действуют против интересов клуба", - подчеркнул румынский тренер, отметив, что в "Динамо" наступило время для изменений, которые могли бы вернуть клуб на былой уровень.

Он также сказал, что не сталкивался с подобным отношением ранее:

"Я никогда не был трусом. Как доказательство - после "Галатасарая" я работал в "Бешикташе", а после бухарестского "Динамо" - в бухарестском "Рапиде". Фаны этих клубов тоже имеют серьезную вражду. Но они смогли меня принять с распростертыми объятьями. И благодаря их поддержке мне удалось выиграть титулы в этих странах".

По словам румына, он хотел "вернуться в Украину, где получал огромное удовольствие", а деньги не заботили его: "Я хотел соревноваться и пустить ток по трибунам. Украина этого заслуживает".

"Динамо" пока официально не подтвердило отставку Луческу.

Напомним, экс-тренер "Шахтера" был представлен в качестве главного тренера "Динамо" 23 июля.

После этого ультрас "Динамо" выразили недовольство приходом румынского специалиста и пообещали устроить акции протеста. Против назначения Луческу также выступил ряд известных экс-игроков клуба - в частности, Олег Блохин и Игорь Беланов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-тренер "Шахтера" и многолетний помощник Луческу отказались работать в "Динамо".

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