"Горожане" без проблем прошли "Боруссию" Менхенгладбах.

16 марта на стадионе "Ференц Пушкаш" в Будапеште прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" Менхенгладбах.

"Горожане" одержали вторую победу в противостоянии.

Читайте такжеПервый четвертьфинал за три года: Реал еще раз обыграл Аталанту с Малиновским в Лиге чемпионовЕсли после первого матча у кого-то были сомнения насчет того, кто пройдет дальше, то уже в первые 20 минут "Ман Сити" снял все вопросы. Сперва Кевин де Брюйне забил потрясающий гол ударом из-за пределов штрафной, а следом Илкай Гюндоган завершил быструю атаку "горожан" после паса Фила Фодена.

Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 63-й минуте и получил оценку 6,1.

"Манчестер Сити" - "Боруссия" М - 2:0 (первый матч - 2:0).

Голы: Де Брюйне, 12, Гюндоган, 18

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш (Ляпорт, 70), Канселу (Зинченко, 63), Силва (Агуэро, 75), Родри (Фернандиньо, 63), Гюндоган (Стерлинг, 70), Марез, Де Брюйне, Фоден

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи (Янчке, 88), Бенсебаини (Вендт, 88), Хофманн, Нойхаус, Закария, Штиндль (Траоре, 80), Эмболо (Вольф, 65), Тюрам (Плеа, 65)

Предупреждения: Канселу, Фернандиньо - Лайнер

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Манчестер Сити" - "Боруссия" М: итоги матча

"Ман Сити" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов в четвертый раз подряд.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Рияд Марез (оценка 8,1)

Илкай Гюндоган забил 15-й гол за "Ман Сити" в этом сезоне и является лучшим бомбардиром команды во всех турнирах.

"Сити" стал лишь третьим клубом в истории ЛЧ, которому удалось не пропустить в семи матчах подряд (после "Милана" и "Арсенала").

Своего соперника по четвертьфиналу "Ман Сити" узнает в ходе жеребьевки 19 марта.

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Автор: Антон Дударь