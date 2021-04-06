ФИФА имеет строгие требования к вовлечению игроков в те или иные сборные.

Защитник английского клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман не сможет выступать за сборную Украины из-за запрета ФИФА.

Об этом сообщает FootballHub.

Игорь Цыганык в эфире YouTube-канала заявил, что ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) направила в Украинскую ассоциацию футбола письмо с сообщением, что Килман не имеет права играть за сборную Украины.

Защитнику Английской премьер-лиги, который имеет украинские корни, не позволили сменить гражданство, так как он провел 7 официальных матчей за сборную Англии по футзалу, которые тоже проходят под эгидой ФИФА.

Напомним, что ранее Килман был охотно готов принять украинский паспорт. А до того Макс признался, что в Киеве у него есть родственники и мама тоже родом оттуда.

Макс Килман: этапы карьеры

Килман родился в лондонском районе Челси, а первые шаги в футболе делал в академиях "Фулхэма" и "Джиллингема".

Защитник подписал контракт с "Вулверхэмптоном" в позапрошлом году, после чего на правах аренды выступал за клуб "Марлоус". Основным игроком "волков" в АПЛ он стал только в октябре.

Килман также успешно выступал в футзале. С 2015-го по 2018-й год он провел 25 матчей за футзальную сборную Англии.

23-летний игрок в текущем сезоне сыграл в чемпионате Англии 17 матчей и записал в свой актив 2 асиста.

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Автор: Будрин Артем