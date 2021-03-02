5-го марта Андрей Шевченко обнародует состав сборной Украины на ближайшие матчи.

Защитник английского клуба "Вулверхэмптон" Макс Килман охотно готов принять приглашение от сборной Украины и защищать "желто-синие" цвета.

Об этом сообщил известный украинский журналист Игорь Цыганык в Youtube-программе "Цыганык LIVE".

По информации источника, Килман уже ведет определенный диалог с УАФ.

"23-летний защитник английского "Вулверхемптона" Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины. У него есть такие возможности. Его мать украинка. Футболист, который сейчас является основным центральным защитником в команде АПЛ. Он изъявил желание выступать именно за сборную Украины. Насколько мне известно, существует определенный контакт между Килманом и УАФ. 5-го числа Андрей Шевченко должен объявить состав сборной Украины и интересно, будет ли там фамилия Килмана", - рассказал популярный телеведущий.

Напомним, что в марте сборная Украины проведет поединки отборочного цикла ЧМ-2022 против Франции (25.03), Финляндии (28.03) и Казахстана (31.03). Ранее Килман рассказывал о своих украинских корнях.

Макс Килман: этапы карьеры

Килман родился в лондонском районе Челси, а первые шаги в футболе делал в академиях "Фулхэма" и "Джиллингема".

Защитник подписал контракт с "Вулверхэмптоном" в позапрошлом году, после чего на правах аренды выступал за клуб "Марлоус". Основным игроком "волков" в АПЛ он стал только в октябре.

Килман также успешно выступал в футзале. С 2015-го по 2018-й год он провел 25 матчей за футзальную сборную Англии.

23-летний игрок в текущем сезоне сыграл в чемпионате Англии 15 матчей и записал в свой актив 1 ассист.

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Автор: Будрин Артем