Луческу после назначения в Динамо установил мировой рекорд

Румынский специалист - самый возрастной действующий тренер планеты.

Мирча Луческу после того, как возглавил киевское "Динамо", установил возрастной рекорд среди всех тренеров мира.

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Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Румынский специалист стал самым возрастным действующим тренером мира - 74 года и 363 дня. Он обошел наставника сборной Албании Эдоардо Рея - 74 года и 290 дней.

В первую пятерку также входят Оскар Табарес, возглавляющий Уругвай (73 года), Дик Адвокат ("Фейеноорд", 72 года) и Душан Баевич (сборная Боснии и Герцеговины, 71 год).

Напомним, Луческу подписал контракт с киевским клубом по схеме "2+1". Тренер оставался без работы с прошлого года, когда покинул сборную Турции.

УНИАН ранее сообщал о том, что Суркис объяснил, почему пригласил Луческу.

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