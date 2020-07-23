"Вы же критиковали за динамовские сердца": Суркис объяснил, почему пригласил Луческу
Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис объяснил, почему решил доверить команду румынскому специалисту Мирче Луческу.
Как сообщает glavcom.ua, об этом Суркис сказал во время встречи с ультрас "Динамо".
"Поймите меня, я сомневался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать", - сказал Суркис.
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"Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Получите", - добавил президент "Динамо".
Он также отметил, что у него есть договоренность с румынским специалистом:
"Я принял решение, которое, с моей точки зрения, принесет киевскому "Динамо" пользу. Может, я ошибся. Но у меня с Луческу договоренность: "Нет результата - расходимся". Без какой-либо компенсации".
"Что изменит назначение Луческу? Вы все увидите. Он мне пообещал", - сказал Суркис.
На замечания о том, что Луческу в бытность тренером "Шахтера" оскорблял "Динамо", Суркис ответил: "Так он и меня оскорблял".
Напомним, Луческу покинул "Шахтер" в 2016 году после двенадцати лет в клубе.
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