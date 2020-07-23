"Вы же критиковали за динамовские сердца": Суркис объяснил, почему пригласил Луческу

Игорь Суркис заявил, что Мирча Луческу затаил на "Шахтер" обиду.

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис объяснил, почему решил доверить команду румынскому специалисту Мирче Луческу.

Как сообщает glavcom.ua, об этом Суркис сказал во время встречи с ультрас "Динамо".

"Поймите меня, я сомневался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не сам. Его выгнали, и он затаил обиду, хочет обыграть "Шахтер" и доказать Ахметову, что он был неправ. Луческу знает, как это сделать", - сказал Суркис.

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"Я смотрел Мирче в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Получите", - добавил президент "Динамо".

Он также отметил, что у него есть договоренность с румынским специалистом:

"Я принял решение, которое, с моей точки зрения, принесет киевскому "Динамо" пользу. Может, я ошибся. Но у меня с Луческу договоренность: "Нет результата - расходимся". Без какой-либо компенсации".

"Что изменит назначение Луческу? Вы все увидите. Он мне пообещал", - сказал Суркис.

На замечания о том, что Луческу в бытность тренером "Шахтера" оскорблял "Динамо", Суркис ответил: "Так он и меня оскорблял".

Напомним, Луческу покинул "Шахтер" в 2016 году после двенадцати лет в клубе.

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