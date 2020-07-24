"Мир сошел с ума": легендарный футболист Динамо отреагировал на решение клуба пригласить Луческу

Игорь Беланов считает, что стоило оставить Алексея Михайличенко.

Обладатель "Золотого мяча" 1986 года в составе киевского "Динамо" Игорь Беланов прокомментировал решение руководства клуба назначит на пост главного тренера Мирчу Луческу.

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Свое мнение Беланов высказал в Facebook.

"Сегодня решил нарушить длительное молчание в сети. Эмоции переполняют. Весь день звонят журналисты, интересуются моим мнением по-поводу неожиданного финта с назначением главного тренера "Динамо". Честно, не могу подобрать литературных слов, остались одни выражения.

Категорически не согласен с отставкой Михайличенко, но еще больше шокирован назначением Луческу. Неужели негласный принцип "не брать, не назначать, не принимать" в "Динамо" игроков и специалистов команды-главного оппонента и наоборот перестал работать?", - сказал Беланов.

Также экс-футболист привел пример с Луишем Фигу, которого отказался приветствовать Христо Стоичков после перехода из "Барселоны" в "Реал":

"Нарушены вечные устои нашего местного классико. Да что нашего? В футбольном мире так принято. Помню, как при мне, во время игры команд звезд-ветеранов мой друг Христо Стоичков обнимал и приветствовал всех нас, кто играл за символическую сборную Европы в Ереване в 2018, но при этом, демонстративно не подал руки Луишу Фигу. Ничего не имею против гениального Фигу, но это - вопрос этики, неписанное правило клубного патриотизма. В этом году мир сошел с ума".

Напомним, о назначении Луческу было объявлено 23 июля. Румын подписал контракт по схеме "2+1".

УНИАН также сообщал о том, что легенда "Динамо" Олег Блохин эмоционально раскритиковал решение назначить Луческу тренером киевлян.

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