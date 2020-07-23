"Кто угодно - только не он": Блохин эмоционально раскритиковал решение назначить Луческу тренером Динамо

Олег Блохин считает, что назначение Мирчи Луческу - это "плевок в душу".

Легенда "Динамо" Олег Блохин эмоционально отреагировал на новость о назначении Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

Своим мнением Блохин поделился в комментарии сайту Tribuna.com.

"Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про "Динамо", про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу. Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько про "Динамо", что - ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"? Это плевок в душу", - сказал Блохин.

"Я не забуду, что он говорил о традициях "Динамо", Лобановского и все остальное", - подчеркнул специалист.

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Блохин заявил, что команду мог возглавить "кто угодно - только не Луческу".

Он признался, что не будет болеть за "Динамо" под руководством румынского тренера:

"Ни при каких условиях. Я же еще раз говорю - это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через "Динамо" - это плевок, просто плевок. Мне плевать, если даже он улучшит результаты. Дай Бог, чтобы он улучшил. Но я в это не верю. Еще раз говорю: кто угодно - только не он".

Блохин выразил мнение, что это худший вариант, а также признался, что ему обидно:

"Когда узнал, у меня до сих пор... Мне тяжело, обидно".

"74 года, четыре года не тренирует человек. Это издевательство. При нашей ситуации в стране платить такие деньги - непонятно, кому, чего. Дай бог ему здоровья. Я в шоке, честно", - подытожил специалист.

Напомним, Луческу подписал контракт с "Динамо" по схеме "2+1".

УНИАН также сообщал о том, что Луческу дал свой первый комментарий после назначения в "Динамо".

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