Лучано Спаллетти возвращается к работе в Серии А.

"Наполи", уволивший с поста главного тренера Дженнаро Гаттузо, уже подписал нового специалиста.

Лучано Спаллетти прервал свой двухлетний творческий отпуск и решил вернуться к работе.

Об этом сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис в своем профиле Twitter.

"Я рад сообщить, что Лучано Спаллетти станет новым тренером "Наполи" с 1 июля следующего сезона. Добро пожаловать, Лучано, мы вместе сделаем замечательную работу", - написал владелец клуба.

Предшественник Спаллетти, Гаттузо, уже официально трудоустроился в "Фиорентину".

Напомним, что "Ювентус" уволил Андреа Пирло и вернул себе одного из лучших тренеров мира. А действующий чемпион "Интер" уже тоже нашел кем заменить Антонио Конте, который ушел из-за разногласий во взглядах с руководством относительно будущего развития команды.

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Лучано Спаллетти: карьера и достижения

62-летний специалист известен своей работой в "Венеции", "Удинезе", "Интере" и "Эмполи", но в пределах Италии он лучше всего себе сделал имя со столичной "Ромой". Спаллетти четыре раза становился вице-чемпионом Италии с "волками", дважды приводил их к победе в Кубке Италии и один раз в Суперкубке.

С 2009 по 2014 Лучано работал с российским "Зенитом". За этот период он смог дважды стать чемпионом России.

В 2006 и 2007 годах Спаллетти получал награду "Тренер года в Италии".

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Автор: Артем Будрин