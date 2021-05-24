Дженнаро Гаттузо и неаполитанский клуб решили не продолжать сотрудничество.

"Наполи" решил отказаться от услуг главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Об этом сообщил президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис в своем Twitter.

"Дорогой Рино, я рад, что провел с тобой два сезона. Спасибо тебе за проделанную работу и желаю тебе успеха. Передаю объятия твоей жене и детям", - напечатал известие одиозный президент.

"Наполи" в последнем туре Серии А не смог одолеть "Верону" и в очень досадном сценарии пропустил вперед "Ювентус". Таким образом, неаполитанцы остались без Лиги чемпионов и будут играть в Лиге Европы.

И все же согласно слухам итальянской прессы, 43-летний Гатуззо покинул бы команду даже в случае выхода в ЛЧ. Его соглашение с "Наполи" действует лишь до конца этого сезона, а пролонгировать контракт стороны отказались из-за конфликта Гаттузо с Де Лаурентисом.

Дженнаро стал за руль "Наполи" в декабре 2019 года, заменив Карло Анчелотти. За этот период Гаттузо успел завоевать с командой Кубок Италии. Местная пресса уже активно "сватает" в "Наполи" Макса Аллегри.

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Автор: Артем Будрин