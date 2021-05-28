53-летний Массимилиано Аллегри вернулся в Турин.

Туринский "Ювентус", который уволил с поста главного тренера Андреа Пирло, уже подписал контракт с другим специалистом.

Слухи сбылись и Массимилиано Аллегри вернулся в "бьянконери".

Об этом сообщает официальный сайт "Ювентуса".

СМИ сообщают, что соглашение клуба и Аллегри рассчитано на 4 года, а заработная плата специалиста будет составлять ориентировочно 9 миллионов евро в год.

Массимилиано Аллегри: карьера

Аллегри уже тренировал "Ювентус" с 2014 по 2019 год. За этот период коуч выводил дважды туринцев в финал Лиги чемпионов - в 2015 и 2017 годах.

Также Аллегри 5 раз становился чемпионом Италии с "Ювентусом".

В мае 2019 "Юве" и Аллегри обоюдно расторгли контракт из-за разного стратегического видения будущего развития команды.

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Автор: Артем Будрин