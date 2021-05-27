На Апеннинском полуострове происходят глобальные тренерские перестановки. Вслед за "Наполи", который решил заменить тренера, новых коучей получат "Ювентус" и "Интер".
Действующие чемпионы Италии, которые неожиданно расстались с Антонио Конте, почти договорились о контракте с Симоне Индзаги. 45-летний специалист близок к тому, чтобы покинуть "Лацио" и переехать в Милан. "Интер" уже договорился о сделке с ним. Симоне охотно готов пойти на повышение.
Этим инсайдом поделился авторитетный журналист Фабрицио Романо в Twitter.
А вот "Ювентус", финишировавший на 4-й позиции в прошлом сезоне, хочет попрощаться с Андреа Пирло, который лишь провел свой первый, дебютный сезон на посту главного наставника. Туринцы достигли устной договоренности с Массимилиано Аллегри, который уже тренировал "Юве" с 2014 по 2019 год.
Это тоже подтвердил Фабрицио.
С итоговой турнирной таблицей прошлого сезона Серии А можно ознакомиться здесь.
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