В Серии А происходят рокировки на тренерских мостиках.

На Апеннинском полуострове происходят глобальные тренерские перестановки. Вслед за "Наполи", который решил заменить тренера, новых коучей получат "Ювентус" и "Интер".

Действующие чемпионы Италии, которые неожиданно расстались с Антонио Конте, почти договорились о контракте с Симоне Индзаги. 45-летний специалист близок к тому, чтобы покинуть "Лацио" и переехать в Милан. "Интер" уже договорился о сделке с ним. Симоне охотно готов пойти на повышение.

Этим инсайдом поделился авторитетный журналист Фабрицио Романо в Twitter.

А вот "Ювентус", финишировавший на 4-й позиции в прошлом сезоне, хочет попрощаться с Андреа Пирло, который лишь провел свой первый, дебютный сезон на посту главного наставника. Туринцы достигли устной договоренности с Массимилиано Аллегри, который уже тренировал "Юве" с 2014 по 2019 год.

Это тоже подтвердил Фабрицио.

С итоговой турнирной таблицей прошлого сезона Серии А можно ознакомиться здесь.

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Автор: Артем Будрин