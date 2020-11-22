"Ливерпуль" в девятом туре АПЛ выиграл у "Лестера".

В рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" разгромил "Лестер" со счетом 3:0.

"Красные" вышли вперед благодаря автоголу соперника, а затем Диогу Жота забил свой седьмой гол в шести последних матчах за "Ливерпуль", а Роберто Фирмино поставил точку в матче.

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"Ливерпуль" продлил серию без поражений на своем поле в рамках АПЛ до 64 матчей, что является клубным рекордом. Предыдущий рекорд (63 игры) был установлен в период с 1978 по 1980 годы.

Благодаря победе "Ливерпуль" набрал 20 очков и делит лидерство в АПЛ с "Тоттенхэмом". У "Лестера" - 18 очков и четвертая строчка в таблице.

"Ливерпуль" - "Лестер" - 3:0

Голы: Эванс, 21 (автогол), Жота, 41, Фирмино, 86

"Ливерпуль": Алиссон, Милнер, Фабиньо, Матип, Робертсон, Джонс, Вейналдум, Кейта (Уильямс, 54), Жота (Ориги, 88), Фирмино, Мане (Минамино, 89)

"Лестер": Шмейхель, Фофана, Эванс, Фукс (Ундер, 62), Джастин, Тилеманс, Менди, Олбрайтон, Мэддисон, Барнс (Прат, 62), Варди

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Автор: Антон Дударь