11 марта были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы 2020-2021.
До этой стадии также дошли украинские "Шахтер" и "Динамо", которые осенью выступали в Лиге чемпионов.
"Динамо" в Киеве уступил испанскому "Вильярреалу". "Шахтер" на выезде разгромно проиграл итальянской "Роме".
Результаты всех матчей
"Динамо" Киев (Украина) - "Вильярреал" (Испания) - 0:2
"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина) - 3:0
"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) - 1:3
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) - 1:1
"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0
"Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 1:1
"Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:0
"Гранада" (Испания) - "Молде" (Норвегия) - 2:0
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Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать
- Вторые матчи 1/8 финала Лиги Европы 2020-2021 пройдут 18 марта.
- Борьбу за трофей продолжают четыре команды, которые ранее уже выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы: "Шахтер", "Аякс", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
- "Шахтер" и "Динамо" пробились в 1/8 финала Лиги Европы впервые с сезона 2008-2009, когда турнир еще назывался Кубком УЕФА.
- Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.
- Жеребьевка 1/4 запланирована на 19 марта.
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