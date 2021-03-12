Лига Европы: результаты первых матчей 1/8 финала

"Милан" спасся на последних секундах, а "Шахтер" опозорился в столице Италии.

11 марта были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы 2020-2021. До этой стадии также дошли украинские "Шахтер" и "Динамо", которые осенью выступали в Лиге чемпионов. "Динамо" в Киеве уступил испанскому "Вильярреалу". "Шахтер" на выезде разгромно проиграл итальянской "Роме". Результаты всех матчей "Динамо" Киев (Украина) - "Вильярреал" (Испания) - 0:2 "Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина) - 3:0 "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) - 1:3 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) - 1:1 "Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0 "Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 1:1 "Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:0 "Гранада" (Испания) - "Молде" (Норвегия) - 2:0 Читайте также"Соперник просто сильнее": Луческу назвал причины поражения Динамо в матче с Вильярреалом Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать Вторые матчи 1/8 финала Лиги Европы 2020-2021 пройдут 18 марта.

Борьбу за трофей продолжают четыре команды, которые ранее уже выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы: "Шахтер", "Аякс", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

"Шахтер" и "Динамо" пробились в 1/8 финала Лиги Европы впервые с сезона 2008-2009, когда турнир еще назывался Кубком УЕФА.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.

Жеребьевка 1/4 запланирована на 19 марта. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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