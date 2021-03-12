Манчестер Юнайтед - Милан / фото REUTERS

11 марта были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги Европы 2020-2021.

До этой стадии также дошли украинские "Шахтер" и "Динамо", которые осенью выступали в Лиге чемпионов.

"Динамо" в Киеве уступил испанскому "Вильярреалу". "Шахтер" на выезде разгромно проиграл итальянской "Роме".

Результаты всех матчей

"Динамо" Киев (Украина) - "Вильярреал" (Испания) - 0:2

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина) - 3:0

Радость игроков Ромы / фото REUTERS

"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) - 1:3

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия) - 1:1

Красные дьяволы упустили победу в компенсированное арбитром время / фото REUTERS

"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 3:0

"Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 1:1

"Шпоры" одержали важную выездную победу / фото REUTERS

"Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:0

"Гранада" (Испания) - "Молде" (Норвегия) - 2:0

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Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать

  • Вторые матчи 1/8 финала Лиги Европы 2020-2021 пройдут 18 марта.
  • Борьбу за трофей продолжают четыре команды, которые ранее уже выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы: "Шахтер", "Аякс", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
  • "Шахтер" и "Динамо" пробились в 1/8 финала Лиги Европы впервые с сезона 2008-2009, когда турнир еще назывался Кубком УЕФА.
  • Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.
  • Жеребьевка 1/4 запланирована на 19 марта.

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Автор: Будрин Артем