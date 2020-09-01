Киевское "Динамо" в случае выхода в следующий этап сыграет с бельгийским или австрийским клубом.

1 сентября в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" в случае выхода в эту стадию соревнований сыграет с победителем пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия). Для "Динамо" первый матч будет выездным.

Киевляне на данном этапе попали в число сеяных команд, а также их соперником не мог стать "Краснодар", так как УЕФА разводит клубы из Украины и России.

Победитель раунда плей-офф получит путевку в групповой этап ЛЧ. Проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы.

На этой стадии победитель будет определяться в двух матчах. Первые встречи пройдут 22-23 сентября, а ответные запланированы на 29-30 сентября.

Результаты жеребьевки

Путь представителей лиг

"Гент" (Бельгия) / "Рапид" (Австрия) - "Динамо" (Киев) / АЗ (Нидерланды)

"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция) / "Бенфика" (Португалия)

Путь чемпионов

"Славия" (Чехия) - "Митьюлланд" (Дания) / "Янг Бойз" (Швейцария)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) / "Динамо" Брест (Беларусь) - "Зальцбург" (Австрия)

"Олимпиакос" (Греция) - "Омония" (Кипр) / "Црвена Звезда" (Сербия)

"Карабах" (Азербайджан) / "Мольде" (Норвегия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Ференцварош" (Венгрия)

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Первым соперником "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов будет нидерландский АЗ.

В Лиге чемпионов Украину, помимо "Динамо", представит "Шахтер". "Горняки" стартуют сразу с группового этапа, который начнется 20 октября.

На групповом этапе Лиги Европы выступит "Заря". Первый матч луганский клуб проведет 22 октября.

"Колос" 17 сентября сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы. Клуб из Ковалевки уже узнал своего соперника. "Десна" 24 сентября стартует с третьего раунда квалификации ЛЕ.

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Автор: Антон Дударь