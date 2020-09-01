1 сентября в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Киевское "Динамо" в случае выхода в эту стадию соревнований сыграет с победителем пары "Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия). Для "Динамо" первый матч будет выездным.
Киевляне на данном этапе попали в число сеяных команд, а также их соперником не мог стать "Краснодар", так как УЕФА разводит клубы из Украины и России.
Победитель раунда плей-офф получит путевку в групповой этап ЛЧ. Проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы.
На этой стадии победитель будет определяться в двух матчах. Первые встречи пройдут 22-23 сентября, а ответные запланированы на 29-30 сентября.
Результаты жеребьевки
Путь представителей лиг
"Гент" (Бельгия) / "Рапид" (Австрия) - "Динамо" (Киев) / АЗ (Нидерланды)
"Краснодар" (Россия) - ПАОК (Греция) / "Бенфика" (Португалия)
Путь чемпионов
"Славия" (Чехия) - "Митьюлланд" (Дания) / "Янг Бойз" (Швейцария)
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) / "Динамо" Брест (Беларусь) - "Зальцбург" (Австрия)
"Олимпиакос" (Греция) - "Омония" (Кипр) / "Црвена Звезда" (Сербия)
"Карабах" (Азербайджан) / "Мольде" (Норвегия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Ференцварош" (Венгрия)
Украинские клубы в еврокубках 2020-2021
- Первым соперником "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов будет нидерландский АЗ.
- В Лиге чемпионов Украину, помимо "Динамо", представит "Шахтер". "Горняки" стартуют сразу с группового этапа, который начнется 20 октября.
- На групповом этапе Лиги Европы выступит "Заря". Первый матч луганский клуб проведет 22 октября.
- "Колос" 17 сентября сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы. Клуб из Ковалевки уже узнал своего соперника. "Десна" 24 сентября стартует с третьего раунда квалификации ЛЕ.
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