Диогу Жота оформил хет-трик в матче против "Аталанты".

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота признан лучшим игроком третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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В матче 3-го тура Жота отличился хет-триком в ворота "Аталанты" и помог "Ливерпулю" одержать разгромную победу.

По итогам голосования Жота опередил форварда "Боруссии" Менхенгладбах Алассана Плеа, а также нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и еще одного игрока атаки - Юссефа Эн-Несири из "Севильи".

Жота перешел в "Ливерпуль" прошлым летом. На его счету 7 голов в 10 матчах за "красных".

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Автор: Антон Дударь