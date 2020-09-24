Маленькая Алана Мартина не позволяла отцу целовать никого, кроме нее.

Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала в сети забавное видео, на котором звездный футболист проводит время с их дочерью Аланой Мартиной.

На видео Роналду держить дочь на руках, общается с ней и целует ее. При этом Алана Мартина, которой в ноябре исполнится 3 года, не позволяет отцу оказывать знаки внимания кому-либо, кроме нее.

"Бесконечная любовь. Мама осталась без поцелуев. Они наполняют мою душу любовью", - подписала видео в Instagram Родригес.

Напомним, у Роналду - четверо детей. Криштиану-младший, а также близнецы Ева Мария и Матео - от суррогатных матерей, а Алана Мартина - от Джорджины Родригес.

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Автор: Антон Дударь