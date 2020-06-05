Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории футбола

Португалец добился исторической финансовой вершины.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, доходы которого превысили 1 миллиард долларов.

Читайте такжеРоналду сделал маме роскошный подарок в честь Дня матери (фото)

Об этом сообщил журнал Forbes.

По информации издания, за последний год 35-летний португалец заработал 105 миллионов долларов без вычета налогов. Эта сумма позволила ему достигнуть исторической отметки в 1 миллиард.

За 17 лет карьеры форвард заработал 650 миллионов по контрактам с "Манчестер Юнайтед", "Реалом" и "Ювентусом", а также в сборной. Остальные деньги ему принесли спонсорские сделки.

Роналду стал третьим в истории спортсменом-миллиардером, который обрел этот статус еще до завершения карьеры. Ранее это удавалось только гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мейвезеру.

Роналду в нынешнем сезоне итальянской Серии A провел 22 поединка, в которых забил 21 гол. Чемпионат Италии должен возобновиться после карантина уже 20 июня.

УНИАН ранее сообщал о том, кто из спортсменов больше всех заработал в Instagram за время карантина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram