Роналду провел первую тренировку в Ювентусе после карантина (фото)
20:17, 19 мая 2020Футбол
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Португальский футболист после прилета в Турин находился на самоизоляции.
Криштиану Роналду вновь тренируется на базе Ювентуса / фото: juventus.com
Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду приступил к тренировкам на базе "Ювентуса" после карантина.
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19 мая Роналду провел свою первую тренировку.
Соответствующие фото опубликовала пресс-служба туринского клуба.
Звездный нападающий прилетел в Турин из Португалии еще 5 мая, однако раньше не мог приступить к тренировкам, так как был вынужден провести две недели на самоизоляции.
фото: juventus.com
В текущем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду на карантине провел тренировку с сыном.
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