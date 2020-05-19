Роналду провел первую тренировку в Ювентусе после карантина (фото)

Португальский футболист после прилета в Турин находился на самоизоляции.

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду приступил к тренировкам на базе "Ювентуса" после карантина.

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19 мая Роналду провел свою первую тренировку.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба туринского клуба.

Звездный нападающий прилетел в Турин из Португалии еще 5 мая, однако раньше не мог приступить к тренировкам, так как был вынужден провести две недели на самоизоляции.

В текущем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 32 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду на карантине провел тренировку с сыном.