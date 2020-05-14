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"Яблоко от яблони недалеко падает": Роналду провел тренировку с сыном на карантине (видео)

10:59, 14 мая 2020
Футбол
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Роналду находится на самоизоляции в Турине / фото: twitter.com/juventusfc

В Италии с 18 мая клубам разрешили групповые тренировки на базе, а уже 13 июня сезон может быть возобновлен. Роналду вернулся в Турин, но теперь проходит двухнедельную самоизоляцию дома перед тем, как присоединиться к команде. 

"Яблоко от яблони недалеко падает. Счастье - превыше всего", - подписал Криштиану ролик в Instagram, на котором ему помогает работать с мячом сын.

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду показал серию упражнений для поддержания формы дома.

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