"Яблоко от яблони недалеко падает": Роналду провел тренировку с сыном на карантине (видео)

Португалец набирает форму перед возобновлением сезона.

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как тренируется в компании старшего сына.

В Италии с 18 мая клубам разрешили групповые тренировки на базе, а уже 13 июня сезон может быть возобновлен. Роналду вернулся в Турин, но теперь проходит двухнедельную самоизоляцию дома перед тем, как присоединиться к команде.

"Яблоко от яблони недалеко падает. Счастье - превыше всего", - подписал Криштиану ролик в Instagram, на котором ему помогает работать с мячом сын.

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду показал серию упражнений для поддержания формы дома.