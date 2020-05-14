"Яблоко от яблони недалеко падает": Роналду провел тренировку с сыном на карантине (видео)
10:59, 14 мая 2020Футбол
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Португалец набирает форму перед возобновлением сезона.
Роналду находится на самоизоляции в Турине / фото: twitter.com/juventusfc
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал, как тренируется в компании старшего сына.
В Италии с 18 мая клубам разрешили групповые тренировки на базе, а уже 13 июня сезон может быть возобновлен. Роналду вернулся в Турин, но теперь проходит двухнедельную самоизоляцию дома перед тем, как присоединиться к команде.
"Яблоко от яблони недалеко падает. Счастье - превыше всего", - подписал Криштиану ролик в Instagram, на котором ему помогает работать с мячом сын.
УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду показал серию упражнений для поддержания формы дома.
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