Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" в летнее межсезонье.
Поспособствовать этому может возвращение в туринский клуб тренера Массимилиано Аллегри, который не рассчитывает на звездного португальца, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.
По информации источника, у 36-летнего португальца есть два реальных варианта продолжения карьеры.
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Роналду хотят видеть в ПСЖ. Парижский топ-клуб ищет замену нападающему Килиану Мбаппе, который может уйти летом. В сделку по трансферу Роналду может быть включен форвард парижан Мауро Икарди. Однако на данный момент клубы не ведут переговоры.
Кроме того, не исключен вариант с возвращением Роналду в "Манчестер Юнайтед". Португальца могут обменять на Поля Погба с доплатой со стороны "Юве". При этом Роналду придется пойти на понижение зарплаты, но, несмотря на это, вариант с "МЮ" привлекает форварда.
Криштиану Роналду: карьера в "Ювентусе"
- Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году, подписав четырехлетний контракт.
- С туринский клубом он дважды стал чемпионом Италии, выиграл два Суперкубка страны, а также Кубок Италии.
- В то же время вместе с Роналду "Ювентус" за три года ни разу не смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов - в двух последних сезонах команда и вовсе вылетала уже в 1/8 финала.
В текущем сезоне на счету Роналду 36 голов в 44 матчах за "Юве" во всех турнирах.
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