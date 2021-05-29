Звездный форвард может вернуться в свой бывший клуб или отправиться во Францию.

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" в летнее межсезонье.

Поспособствовать этому может возвращение в туринский клуб тренера Массимилиано Аллегри, который не рассчитывает на звездного португальца, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, у 36-летнего португальца есть два реальных варианта продолжения карьеры.

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Роналду хотят видеть в ПСЖ. Парижский топ-клуб ищет замену нападающему Килиану Мбаппе, который может уйти летом. В сделку по трансферу Роналду может быть включен форвард парижан Мауро Икарди. Однако на данный момент клубы не ведут переговоры.

Кроме того, не исключен вариант с возвращением Роналду в "Манчестер Юнайтед". Португальца могут обменять на Поля Погба с доплатой со стороны "Юве". При этом Роналду придется пойти на понижение зарплаты, но, несмотря на это, вариант с "МЮ" привлекает форварда.

Криштиану Роналду: карьера в "Ювентусе"

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году, подписав четырехлетний контракт.

С туринский клубом он дважды стал чемпионом Италии, выиграл два Суперкубка страны, а также Кубок Италии.

В то же время вместе с Роналду "Ювентус" за три года ни разу не смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов - в двух последних сезонах команда и вовсе вылетала уже в 1/8 финала.

В текущем сезоне на счету Роналду 36 голов в 44 матчах за "Юве" во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь