В "Саутгемптоне" сделали отсылку к президентским выборам в США.

"Саутгемптон" после победы над "Ньюкаслом" (2:0) неожиданно стал промежуточным лидером в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, после чего в клубе удачно пошутили на эту тему.

"Святые" разместили на клубной странице в Twitter турнирную таблицу АПЛ и подписали ее фразой "Остановите подсчет".

Это цитата действующего президента США Дональда Трампа, который сделал запись с такими словами в Twitter 5 ноября по поводу выборов. Трамп хотел, чтобы остановили процесс подсчета голосов, когда его конкурент Джо Байден вышел в лидеры гонки.

Стоит отметить, что "Саутгемптон" имеет равенство очков с "Ливерпулем" - по 16. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.

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Перевод: Данил Слесь