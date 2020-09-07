Килиан Мбаппе стал очередным футболистом, который сдал положительный тест на COVID-19.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус.

Читайте такжеЧетыре футболиста итальянского топ-клуба сдали положительные тесты на коронавирус

Об этом сообщает getfootballnewsfrance.com.

Мбаппе пришлось покинуть расположение сборной Франции. Он не сможет принять участие в матче против Хорватии, который состоится 8 сентября. Кроме того, он пропустит один-два матча ПСЖ.

Отмечается, что у звездного форварда нет симптомов болезни. Он уже находится на самоизоляции.

Ранее 5 сентября гол Мбаппе принес сборной Франции победу над Швецией в матче Лиги наций (1:0).

Коронавирус в футболе: последние новости

Мбаппе стал уже не первым футболистом ПСЖ, который заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 был выявлен у Неймара, Мауро Икарди, Анхеля ди Марии, Леандро Паредеса и еще двух неназванных игроков. Проведение матча ПСЖ против "Ланса" 10 сентября находится под вопросом.

В сборной Франции положительный тест на коронавирус ранее сдал Поль Погба.

Два случая заражения коронавирусом выявлены в "Манчестер Сити".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь