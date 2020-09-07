Килиан Мбаппе / фото REUTERS
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус.
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Об этом сообщает getfootballnewsfrance.com.
Мбаппе пришлось покинуть расположение сборной Франции. Он не сможет принять участие в матче против Хорватии, который состоится 8 сентября. Кроме того, он пропустит один-два матча ПСЖ.
Отмечается, что у звездного форварда нет симптомов болезни. Он уже находится на самоизоляции.
Ранее 5 сентября гол Мбаппе принес сборной Франции победу над Швецией в матче Лиги наций (1:0).
Коронавирус в футболе: последние новости
- Мбаппе стал уже не первым футболистом ПСЖ, который заразился коронавирусом. Ранее COVID-19 был выявлен у Неймара, Мауро Икарди, Анхеля ди Марии, Леандро Паредеса и еще двух неназванных игроков. Проведение матча ПСЖ против "Ланса" 10 сентября находится под вопросом.
- В сборной Франции положительный тест на коронавирус ранее сдал Поль Погба.
- Два случая заражения коронавирусом выявлены в "Манчестер Сити".
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