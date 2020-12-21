Защитник "Динамо" Томаш Кендзера вошел в сотню футболистов, которые провели наибольшее количество времени на футбольном поле в 2020 году.
Кендзера стал единственным игроком УПЛ, который попал в рейтинг футболистов, составленый порталом CIES Football Observatory.
26-летний поляк сыграл 3 726 минут и делит 66-е место в рейтинге вместе с испанским футболистом "Манчестер Сити" Родри.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 4 745 минут
- Рубен Диаш (Ман Сити) – 4 344
- Лионель Месси (Барселона) – 4 293
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4 164
- Бруно Пашеку (Сеара) – 4 162
- Ромелу Лукаку (Интер) – 4 144
- Виктор Линделеф – Манчестер Юнайтед) - 4 142
- Рафаэль Варан (Реал) – 4 123
- Хесус Навас (Севилья) - 4 110
- Каллум Макгрегор (Селтик) – 4 106
Томаш Кендзера в "Динамо"
Томаш Кендзера присоединился к "Динамо" в 2017 году, а этой осенью подписал новый контракт до 2024 года. В сезоне-2020/2021 поляк сыграл за "Динамо" в 23 матчах.
Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- После зимней паузы чемпионат возобновится 13 февраля.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Олимпика" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 8 голов.
- Матчи "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса.
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