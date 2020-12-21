Томаш Кендзера стал единственным игроком УПЛ, который попал в список.

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера вошел в сотню футболистов, которые провели наибольшее количество времени на футбольном поле в 2020 году.

Кендзера стал единственным игроком УПЛ, который попал в рейтинг футболистов, составленый порталом CIES Football Observatory.

26-летний поляк сыграл 3 726 минут и делит 66-е место в рейтинге вместе с испанским футболистом "Манчестер Сити" Родри.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед) – 4 745 минут

Рубен Диаш (Ман Сити) – 4 344

Лионель Месси (Барселона) – 4 293

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) – 4 164

Бруно Пашеку (Сеара) – 4 162

Ромелу Лукаку (Интер) – 4 144

Виктор Линделеф – Манчестер Юнайтед) - 4 142

Рафаэль Варан (Реал) – 4 123

Хесус Навас (Севилья) - 4 110

Каллум Макгрегор (Селтик) – 4 106

Томаш Кендзера в "Динамо"

Томаш Кендзера присоединился к "Динамо" в 2017 году, а этой осенью подписал новый контракт до 2024 года. В сезоне-2020/2021 поляк сыграл за "Динамо" в 23 матчах.

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Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

После зимней паузы чемпионат возобновится 13 февраля.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Олимпика" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 8 голов.

Матчи "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса.

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Автор: Олег Давыгора