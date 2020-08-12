"Есть все шансы": в Шахтере назвали условия, при которых команда пройдет Интер
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился ожиданиями от полуфинала Лиги Европы против "Интера".
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Функционер дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".
"Для меня игра с "Базелем" была крайне важной. Болельщики говорят, что мы должны проходить "Базель", мы обязаны это сделать и т.д. Когда все говорят в таком русле, на тебя давит большая ответственность. Ее нужно оправдать. Эта ответственность обязывала нас проходить "Базель".
Полуфинал с "Интером"? Эксперты говорят, что фаворитом этой пары является "Интер". Возьмите их команду во главе с Лукаку, а на замене Санчес и Эриксен... Я хочу сказать, что это топ-команда. Накануне этой игры наша команда что-то изменит в тактических моментах. Если мы сохраним целостность игры и фокус, то у нас есть все шансы пройти "Интер", - заявил Палкин.
В четвертьфинале "Шахтер" разгромил "Базель", после чего сразу четыре футболиста "горняков" были включены в команду недели в Лиге Европы.
Полуфинал против "Интера" состоится 17 августа в Дюссельдорфе. Стоит отметить, что букмекеры не верят в шансы "Шахтера" выиграть трофей.
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