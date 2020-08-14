"Можно проверить": Суркис назвал бюджет Динамо и опроверг "серые" зарплаты в клубе
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что футболистам клуба не выплачивается "серая" зарплата в конвертах, а также назвал бюджет.
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Руководитель клуба раскрыл подробности финансовых отношений с игроками в интервью изданию "Новое Время".
"У нас нет ни одной "серой" зарплаты. Футболисты просто-напросто для того, чтобы не было проблем с курсом гривны, получают зарплату в валюте на свои счета в украинском банке и в конце года платят налоги. Кто‑то платит сам, а есть те, за кого платит клуб. Можно проверить, сейчас идет налоговое декларирование.
Есть определенная сумма, которую игрок получает в гривнах, а есть - просто в валюте. Есть компания "Динамо Кипр", наш основной спонсор, которая платит в украинские банки зарплату футболистам и тренерам. Затем каждый футболист идет в свою налоговую и платит налог", - заявил Суркис.
Президент киевлян уверен, что информацию о махинациях может распространять Украинская ассоциация футбола:
"Я даже знаю, кто говорит про серые зарплаты. Если это из Федерации футбола исходит, то у них есть все контракты, они это все видят. Чтобы свои делишки прикрыть, они переводят все стрелки на "Динамо".
Суркис также назвал бюджет клуба:
"У нас бюджет сегодня 30-35 миллионов долларов, где дотационных денег около 15-20 миллионов. Их приходится акционерам добавлять в футбольный клуб "Динамо" Киев.
Почему? Потому что от билетов мы ничего не получаем. От атрибутики, к сожалению, мы ничего не получаем. Не работают те механизмы зарабатывания денег, которые есть на Западе".
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