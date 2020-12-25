Хосе Луис Чилаверт объявил о выдвижении своей кандидатуры.

Знаменитый экс-голкипер Хосе Луис Чилаверт будет баллотироваться на пост президента Парагвая в 2023 году.

Об этом 55-летний Чилаверт сообщил в Twitter, опубликовав предвыборный плакат.

"Чила - президент-2023. Горжусь тем, что я парагваец", - написано на постере.

На данный момент президентом Парагвая является Марио Абдо Бенитес.

Хосе Луис Чилаверт: чем он известен?

Чилаверт выступал на профессиональном уровне с 1983 по 2005 годы. Он защищал цвета парагвайского "Гуарани", аргентинских "Сан-Лоренсо" и "Велес Сарсфилд", испанской "Сарагосы", французского "Страсбура" и парагвайского "Пеньяроля".

Чилаверт прославился благодаря своим голам. За всю карьеру он забил 62 мяча со штрафных и пенальти. Он является рекордсменом по количеству голов, забитых вратарями за национальную сборную - 8 мячей в 74 матчах за Парагвай.

Парагваец трижды признавался лучшим вратарем мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (в 1995, 1997 и 1998 годах), а также занял шестое место в списке лучших вратарей 20 века.

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Автор: Антон Дударь