Хосе Луис Чилаверт завершил карьеру в 40 лет / фото REUTERS
Знаменитый экс-голкипер Хосе Луис Чилаверт будет баллотироваться на пост президента Парагвая в 2023 году.
Об этом 55-летний Чилаверт сообщил в Twitter, опубликовав предвыборный плакат.
"Чила - президент-2023. Горжусь тем, что я парагваец", - написано на постере.
December 24, 2020
На данный момент президентом Парагвая является Марио Абдо Бенитес.
Хосе Луис Чилаверт: чем он известен?
- Чилаверт выступал на профессиональном уровне с 1983 по 2005 годы. Он защищал цвета парагвайского "Гуарани", аргентинских "Сан-Лоренсо" и "Велес Сарсфилд", испанской "Сарагосы", французского "Страсбура" и парагвайского "Пеньяроля".
- Чилаверт прославился благодаря своим голам. За всю карьеру он забил 62 мяча со штрафных и пенальти. Он является рекордсменом по количеству голов, забитых вратарями за национальную сборную - 8 мячей в 74 матчах за Парагвай.
- Парагваец трижды признавался лучшим вратарем мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (в 1995, 1997 и 1998 годах), а также занял шестое место в списке лучших вратарей 20 века.
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