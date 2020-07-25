Легенда Барселоны и сборной Испании заразился коронавирусом
Легендарный экс-футболист "Барселоны" и сборной Испании Хави заразился коронавирусом.
Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но, следуя протоколу, мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне разрешат, я с нетерпением вернусь к своим обязанностям", - написал Хави.
Читайте также"Это Божья воля": владелец румынского топ-клуба призвал открыть стадионы, чтобы все люди переболели коронавирусом
Напомним, на данный момент Хави возглавляет катарский "Аль-Садд".
25 июля команде испанца предстоит провести первый матч в чемпионате Катара после возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Хави может вернуться в "Барселону" уже на должность главного тренера.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram