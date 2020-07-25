Легенда Барселоны и сборной Испании заразился коронавирусом

Хави сообщил о том, что у него выявили коронавирус.

Легендарный экс-футболист "Барселоны" и сборной Испании Хави заразился коронавирусом.

Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

"Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но, следуя протоколу, мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне разрешат, я с нетерпением вернусь к своим обязанностям", - написал Хави.

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Напомним, на данный момент Хави возглавляет катарский "Аль-Садд".

25 июля команде испанца предстоит провести первый матч в чемпионате Катара после возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Хави может вернуться в "Барселону" уже на должность главного тренера.

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