Украинские футболисты поделились впечатлениями от своей игры.

Футболисты сборной Украины прокомментировали поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги наций от Германии (1:3).

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Игроки посетили эфир послематчевой студии телеканала "Футбол 1".

Тарас Степаненко отметил высокий уровень соперника, на фоне которого было сложно постоянно показывать свою игру:

"Тренерский штаб просил, чтобы не только оборонялись, чтобы играли в футбол, показывали хороший уровень. Конечно, в некоторых моментах приходилось терпеть. Но в некоторых моментах играли с мячом, держали.

Иногда быстрота принятия решений, спешка приводили к тому, что теряли мяч. Но это другой уровень. Здесь немного быстрее все играется, нужно привыкнуть".

Руслан Малиновский считает, что команда боролась до конца:

"Думаю, получилась интересная игра. Было много моментов у Германии, у нас были моменты. Конечно, в завершающей стадии нужно быть чуть хладнокровнее. Думаю, мы могли забивать второй мяч после первого. Были моменты, чтобы увеличить счет, но мы пропустили. Думаю, сели низко после забитого гола.

Мы очень хорошо начали. Есть, над чем работать. Нужно более надежно играть в такие моменты. И дорожить мячом. Если отдавать мяч такой команде, они очень мало ошибаются, тогда тяжело отобрать. Думаю, это хорошая игра. Все ребята старались, не в чем упрекнуть".

Александр Зубков добавил, что сборную Украины подвела игра в завершающей стадии:

"Думаю, начало получилось немного сумбурным, немного спешили. Потом моментами очень даже хорошо играли, выходили из-под прессинга, были неплохие атаки. Наверное, в последней трети немного не хватало хладнокровия, немного спешили. А в целом моментами очень даже неплохо".

Сборная Украины в Лиге наций: главное

Встреча команд в первом круге завершилась победой сборной Германии со счетом 2:1.

Матч заключительного тура Лиги наций украинцы проведут 17 ноября на выезде против Швейцарии.

По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков. В параллельном матче квартета Испания и Швейцария сыграли вничью со счетом 1:1.

Германия лидирует с 9 очками в активе, у испанцев - 8 пунктов. Швейцария отстает от Украины на три очка.

Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.

Андрей Шевченко выделил позитивные моменты из поражения от Германии.

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Автор: Данил Слесь