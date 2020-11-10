Документальный сериал про "Колос" состоит из девяти серий.

"Колос" из Ковалевки выпустил документальный сериал о выходе и выступлении команды в дебютном сезоне в Украинской Премьер-лиге (2019-2020).

Сериал называется "Колос. Невозможное - возможно".

На данный момент вышла первая серия, в которой рассказывается, как команда пробилась в УПЛ по итогам ответного матча плей-офф с "Черноморцем", а также о дебютном поединке "Колоса" в элитном дивизионе.

Всего выйдет девять серий.

"Колос": дебют в УПЛ и еврокубках

"Колос" был основан в 2012 году и в 2019 году пробился в УПЛ.

В своем первом сезоне в УПЛ "Колос" занял шестое место и сумел пробиться в Лигу Европы через плей-офф, обыграв "Днепр-1" и "Мариуполь".

Во втором раунде квалификации Лиги Европы "Колос" прошел "Арис" (2:1), но дальше уступил "Риеке" (0:2).

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Автор: Антон Дударь