"Ференцварош" бурно радовался победе в чемпионате Венгрии.

Игроки "Ференцвароша" облили шампанским своего наставника Сергея Реброва, когда он давал интервью, комментируя событие, что смог трижды подряд привести команду к золотым медалям чемпионата.

Напомним, что "Ференцварош" разгромил "Уйпешт" со счетом 3:0 и досрочно оформил титул.

Слова экс-тренера "Динамо" приводит М4 Sport.

"Очень горжусь работой в этом клубе. Рад, что мы снова повторили эту историю. Я просто указываю путь. Мы делаем все вместе с игроками, болельщиками. В этом сезоне игроки почувствовали атмосферу Лиги чемпионов и жаждали вернуться туда. Думаю, они стали сильнее. Надеюсь, в следующем году будет еще лучше. Трудно было выиграть второй титул, но третий - такое впервые в моей жизни", - поделился впечатлениями Ребров, который также дважды подряд смог выиграть УПЛ с киевским "Динамо".

"У меня еще есть год по контракту. Я наслаждаюсь работой здесь. Дальнейшее решение примет клуб", - прокомментировал 46-летний специалист.

Видео празднования.

Сергей Ребров: карьера тренера

Ребров имеет успешный тренерский опыт у руля киевского клуба. С 2014-го по 2017-й год он дважды приводил команду к победе в чемпионате Украины. Также с "Динамо" он дважды выиграл Кубок Украины и один раз Суперкубок страны.

Затем специалист работал в "Аль-Ахли", с которым в 2018 году стал вице-чемпионом Саудовской Аравии.

С 2018 года Ребров тренирует "Ференцварош". Украинец трижды привел команду к титулу чемпиона Венгрии, а также впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов. В "Ференцвароше" он был признан лучшим тренером клуба за последние десять лет.

СМИ сообщали, что летом следующего года Ребров может сменить Андрея Шевченко у руля сборной Украины.

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Автор: Артем Будрин