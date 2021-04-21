Игроки "Ференцвароша" / фото fradi.hu

"Ференцварош", тренером которого является 46-летний украинец Сергей Ребров, оформил третье подряд чемпионство Венгрии.

В матче 30-го тура чемпионата команда из Будапешта обыграла "Уйпешт" со счетом 3:0 и досрочно гарантировала себе первое место.

Также золотые медали чемпионата нацепят себе на шею игроки сборной Украины Александр Зубков и Игорь Харатин, которые защищают цвета "Ференцвароша".

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Сергей Ребров: карьера тренера

  • Ребров имеет успешный тренерский опыт у руля киевского клуба. С 2014-го по 2017-й год он дважды приводил команду к победе в чемпионате Украины. Также с "Динамо" он дважды выиграл Кубок Украины и один раз Суперкубок страны.
  • Затем специалист работал в "Аль-Ахли", с которым в 2018 году стал вице-чемпионом Саудовской Аравии.
  • С 2018 года Ребров тренирует "Ференцварош". Украинец дважды привел команду к титулу чемпиона Венгрии, а также впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов. В" Ференцвароши " он был признан лучшим тренером клуба за последние десять лет.

  • СМИ сообщали, что летом следующего года Ребров может сменить Андрея Шевченко у руля сборной Украины.

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Автор: Артем Будрин