АПЛ: Ливерпуль потерял очки в своем первом матче после возобновления сезона (видео)
Лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" в своем первом матче после возобновления сезона встречался с "Эвертоном".
Дерби завершилось без забитых голов.
Интересно, что "Эвертон" и "Ливерпуль" в третий раз подряд сыграли вничью 0:0 на "Гудисон Парк".
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У "Ливерпуля" после этого тура 83 очка, "красные" на 23 пункта опережают своего ближайшего преследователя "Ман Сити". "Эвертон" (38 очков) идет двенадцатым.
"Эвертон" - "Ливерпуль" - 0:0
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Коулмэн, Кин, Динь, Ивоби (Бернард, 88), Дэвис, Гордон (Сигурдссон, 60), Андре Гомеш, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 90)
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Матип (Ловрен, 73), Милнер (Гомес, 43), Хендерсон, Кейта (Вейналдум, 65), Мане, Фабиньо, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65)
Обзор матча опубликовал канал Setanta Sports на YouTube.
Как сообщал УНИАН, ранее в АПЛ "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью.
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