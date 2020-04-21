Марадона возглавил рейтинг самых техничных футболистов в истории

Из действующих футболистов самая высокая позиция у Лионеля Месси.

Легендарный Диего Марадона возглавил рейтинг наиболее технически одаренных футболистов в истории.

Данный рейтинг составил портал givemesport.com.

"Марадона, возможно, величайший игрок в истории не в последнюю очередь из-за его способности вальсировать мимо нескольких соперников одновременно. Просто взгляните на некоторые кадры его выступлений в Неаполе или на триумфальном чемпионате мира в составе сборной Аргентины. Даже спустя все эти годы действия аргентинца захватывают дух", - отметили авторы рейтинга.

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В рейтинге Марадона опередил бразильца Роналдиньо и нидерландца Йохана Кройфа.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси занял в рейтинге пятое место, а нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду - тринадцатое, на одну строчку опередив легендарного Пеле.

Топ-10 рейтинга

1. Диего Марадона (Аргентина)

2. Роналдиньо (Бразилия)

3. Йохан Кройфф (Нидерланды)

4. Зинедин Зидан (Франция)

5. Лионель Месси (Аргентина)

6. Джордж Бест (Англия)

7. Тьерри Анри (Франция)

8. Андрес Иньеста (Испания)

9. Андреа Пирло (Италия)

10. Хави (Испания)

Далее в рейтинге расположились Пол Скоулз (Англия), Неймар (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия), Пеле (Бразилия), Альфредо ди Стефано (Аргентина/Испания), Роналдо (Бразилия), Ференц Пушкаш (Венгрия), Хуан Роман Рикельме (Аргентина), Роберто Баджо (Италия) и Арьен Роббен (Нидерланды).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что вратарь "Атлетико" возглавил рейтинг лучших голкиперов мира.