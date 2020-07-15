Динамо - Заря: где смотреть матч УПЛ
В 31-м туре Украинской Премьер-лиги в Киеве на НСК "Олимпийский" "Динамо" будет принимать "Зарю".
На УНИАН будет доступна онлайн видео трансляция матча Динамо - Заря.
Читайте также"Цена очень велика": бывший футболист Динамо поделился ожиданиями от матча с Зарей
Стартовый свисток прозвучит в 19.00.
Прямую трансляцию матча "Динамо" - "Заря" можно будет посмотреть на телеканале "2+2". В YouTube трансляция будет доступна на канале FootballHub.
Главным арбитром встречи назначена Екатерина Монзуль.
В турнирной таблице Премьер-лиги "Заря" занимает второе место, опережая "Динамо" на один пункт. До конца сезона командам осталось провести по два поединка чемпионата.
Команды уже трижды встречались в УПЛ текущего сезона. В сентябре была зафиксирована ничья 2:2, в декабре победу одержала "Заря" (2:1), а в июне - "Динамо" (3:1).
УНИАН ранее опубликовал прогноз букмекеров на матч "Динамо" - "Заря".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram