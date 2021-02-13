"Динамо" начинает второй круг с целью сохранить лидерство в таблице.

В матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" будет принимать "Олимпик". Матч пройдет на "Олимпийском" в Киеве.

Смотрите на "2+2" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Олимпик".

Начало встречи - в 17.00.

После первого круга "Динамо" возглавляет турнирную таблицу и претендует на чемпионство. Клуб из Донецка на этот момент идет седьмым, набрав 17 зачетных пунктов.

В сезоне 2020-2021 "Динамо" и "Олимпик" уже встречались. Матч первого круга закончился разгромной победой команды Луческу со счетом 4:1.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча. На победу киевского клуба дается коэффициент 1,35, на ничью - 4,70, на "Олимпик" - 9,70.

Напомним, перед возобновлением сезона "Динамо" начало сотрудничество с новым титульным спонсором.

УПЛ, 14-й тур

Динамо - Олимпик

Видеотрансляция матча

"2+2"

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Автор: Будрин Артем