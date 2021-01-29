Мирча Луческу подчеркнул, что сразу добиться результата невозможно.

Румынский специалист Мирча Луческу назвал свои главные задачи в киевском "Динамо".

В интервью "Спорт-Экспрессу" Луческу подчеркнул, что результат для него пока находится не на первом плане.

"Достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить красивый футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом - результат", - сказал Луческу.

"Сразу же его добиться невозможно. Для этого нужна выстроенная команда, а для этого требуется время. Команда хорошо обученная, с хорошими отношениями внутри коллектива, с хорошей дисциплиной", - добавил тренер.

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Луческу также напомнил, что в прошлом сезоне "Динамо" отстало от "Шахтера" в чемпионате Украины на 23 очка: "Это слишком. Из-за отсутствия соперничества страдает весь украинский футбол".

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, а также лидируют в УПЛ, набрав 30 очков в 13 турах.

Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.

Также Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.

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Автор: Антон Дударь