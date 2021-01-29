Мирча Луческу возглавил Динамо в июле / фото Динамо Киев

Румынский специалист Мирча Луческу назвал свои главные задачи в киевском "Динамо".

В интервью "Спорт-Экспрессу" Луческу подчеркнул, что результат для него пока находится не на первом плане.

"Достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить красивый футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом - результат", - сказал Луческу.

"Сразу же его добиться невозможно. Для этого нужна выстроенная команда, а для этого требуется время. Команда хорошо обученная, с хорошими отношениями внутри коллектива, с хорошей дисциплиной", - добавил тренер.

Читайте такжеСын зарабатывает больше: Луческу вошел в список самых высокооплачиваемых тренеров Румынии

Луческу также напомнил, что в прошлом сезоне "Динамо" отстало от "Шахтера" в чемпионате Украины на 23 очка: "Это слишком. Из-за отсутствия соперничества страдает весь украинский футбол".

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь