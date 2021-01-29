Румынский специалист Мирча Луческу назвал свои главные задачи в киевском "Динамо".
В интервью "Спорт-Экспрессу" Луческу подчеркнул, что результат для него пока находится не на первом плане.
"Достижение результата не было моей главной задачей, когда я пришел в клуб. Во-первых, нужно было построить команду. Во-вторых, поставить красивый футбол, который нравился бы зрителям. В-третьих, довести молодых игроков до достаточно высокого уровня, чтобы они спокойно могли играть в международных матчах. И только потом - результат", - сказал Луческу.
"Сразу же его добиться невозможно. Для этого нужна выстроенная команда, а для этого требуется время. Команда хорошо обученная, с хорошими отношениями внутри коллектива, с хорошей дисциплиной", - добавил тренер.
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Луческу также напомнил, что в прошлом сезоне "Динамо" отстало от "Шахтера" в чемпионате Украины на 23 очка: "Это слишком. Из-за отсутствия соперничества страдает весь украинский футбол".
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, а также лидируют в УПЛ, набрав 30 очков в 13 турах.
- Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.
- Также Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.
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