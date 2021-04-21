Георгий Бущан / фото УНИАН, Евгений Кравс

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан после полуфинального матча Кубка Украины пообщался с ультрас, которые выкрикивали в адрес Мирчи Луческу призывы уйти из клуба.

Видео опубликовал YouTube-канал "Жестяковый спорт".

Бущан подошел к группе фанатов и сказал: 

"Знаешь, сейчас такая херня, бл*ть, - только дураки не меняют своего мнения. Вы против команды болеете".

Один из фанатов сказал: "Мы не против команды, мы против него". 

"Бущан ответил ему: "В первую очередь против команды. При чем здесь, что было раньше? 4 года, бл*ть".

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Читайте также"Луческу, уходи": тренер Динамо дружелюбно отреагировал на провокацию фанатов (видео)Отметим, что Луческу прокомментировал провокацию ультрас, передает сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Я не считаю их болельщиками. Если хочешь протестовать - снимай маску, чтобы тебя видели. Остальные, которые поддерживали меня и команду, - это настоящие болельщики "Динамо" Киев. Ту группу я не слышал, чтобы они кричали "Динамо". Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к "Динамо", потому что они не поддерживают команду и игроков".

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Автор: Антон Дударь