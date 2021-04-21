Георгий Бущан пообщался с ультрас, а Мирча Луческу прокомментировал провокацию фанатов.

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан после полуфинального матча Кубка Украины пообщался с ультрас, которые выкрикивали в адрес Мирчи Луческу призывы уйти из клуба.

Видео опубликовал YouTube-канал "Жестяковый спорт".

Бущан подошел к группе фанатов и сказал:

"Знаешь, сейчас такая херня, бл*ть, - только дураки не меняют своего мнения. Вы против команды болеете".

Один из фанатов сказал: "Мы не против команды, мы против него".

"Бущан ответил ему: "В первую очередь против команды. При чем здесь, что было раньше? 4 года, бл*ть".

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Читайте также"Луческу, уходи": тренер Динамо дружелюбно отреагировал на провокацию фанатов (видео)Отметим, что Луческу прокомментировал провокацию ультрас, передает сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

"Я не считаю их болельщиками. Если хочешь протестовать - снимай маску, чтобы тебя видели. Остальные, которые поддерживали меня и команду, - это настоящие болельщики "Динамо" Киев. Ту группу я не слышал, чтобы они кричали "Динамо". Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к "Динамо", потому что они не поддерживают команду и игроков".

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. Также "Динамо" вышло в финал Кубка Украины, а в чемпионате за четыре тура до финиша на 10 очков опережает "Шахтер".

Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.

Ранее Луческу уже комментировал провокацию ультрас "Динамо" в свой адрес.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь