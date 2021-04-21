Вратарь "Динамо" Георгий Бущан после полуфинального матча Кубка Украины пообщался с ультрас, которые выкрикивали в адрес Мирчи Луческу призывы уйти из клуба.
Видео опубликовал YouTube-канал "Жестяковый спорт".
Бущан подошел к группе фанатов и сказал:
"Знаешь, сейчас такая херня, бл*ть, - только дураки не меняют своего мнения. Вы против команды болеете".
Один из фанатов сказал: "Мы не против команды, мы против него".
"Бущан ответил ему: "В первую очередь против команды. При чем здесь, что было раньше? 4 года, бл*ть".
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Читайте также"Луческу, уходи": тренер Динамо дружелюбно отреагировал на провокацию фанатов (видео)Отметим, что Луческу прокомментировал провокацию ультрас, передает сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".
"Я не считаю их болельщиками. Если хочешь протестовать - снимай маску, чтобы тебя видели. Остальные, которые поддерживали меня и команду, - это настоящие болельщики "Динамо" Киев. Ту группу я не слышал, чтобы они кричали "Динамо". Эта группа людей, так называемых фанатов, не имеет никакого отношения к "Динамо", потому что они не поддерживают команду и игроков".
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, а в плей-офф Лиги Европы дошли до 1/8 финала. Также "Динамо" вышло в финал Кубка Украины, а в чемпионате за четыре тура до финиша на 10 очков опережает "Шахтер".
- Футболист "Динамо" рассказал об изменениях, которые произошли в команде после прихода Луческу.
- Ранее Луческу уже комментировал провокацию ультрас "Динамо" в свой адрес.
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