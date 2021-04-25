Киевлянам нужна победа, чтобы досрочно завоевать чемпионство.

25 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч 23-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Ингульцом".

Вашему вниманию онлайн видео трансляция матча "Динамо" - "Ингулец".

Стартовый свисток прозвучит в 17.00.

"Динамо" осталось сделать один шаг до чемпионства. За четыре матча до финиша киевляне на 10 очков опережают "Шахтер". В случае победы над "Ингульцом", "Динамо" уже сегодня получит золотые медали. Если же киевляне сыграют вничью, а "Шахтер" в параллельном матче обыграет "Александрию", то вопрос с чемпионством придется отложить.

Что касается "Ингульца", то клуб из Петрово ведет борьбу за выживание. На данный момент у команды 20 очков и от зоны вылета ее отделяет 2 очка.

В рамках первого круга "Динамо" в гостях обыграло "Ингулец" со счетом 2:0.

Динамо - Ингулец

Видеотрансляция матча

"2+2"

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Автор: Антон Дударь