Киевляне выиграли титул в первом же сезоне под руководством Мирчи Луческу

Киевское "Динамо" завоевало золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2020-2021.

Подопечные Мирчи Луческу оформили чемпионство за три тура до финиша.

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Это стало возможным после того, как в 23-м туре УПЛ "Динамо" в Киеве разгромило "Ингулец" со счетом 5:0. Киевляне стали недосягаемы для своего ближайшего преследователя "Шахтера" и вернули чемпионство в столицу.

После 23 туров "Динамо" набрало 58 очков и на 13 пунктов опережает "Шахтер", который в этом туре проиграл "Александрии"

Чемпионство "Динамо": цифры и факты

"Динамо" в 16-й раз в истории выиграло чемпионат Украины. Это рекордный показатель.

"Динамо" стало чемпионом Украины впервые с 2016 года и в своем первом сезоне под руководством Мирчи Луческу. Киевляне прервали гегемонию "Шахтера".

У "Динамо" теперь 37 титулов, добытых за время независимости Украины (16 чемпионских титулов, 12 Кубков Украины и 9 Суперкубков Украины). Киевляне на два трофея опережают "Шахтер" (13 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков Украины и Кубок УЕФА).

Мирча Луческу в девятый раз в карьере стал чемпионом Украины, выиграв золотые медали с обоими украинскими грандами.

"Динамо" может оформить "золотой дубль" в сезоне, если 13 мая обыграет "Зарю" в финале Кубка Украины.

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Автор: Антон Дударь