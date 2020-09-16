Динамо ведет борьбу за выход в групповой этап ЛЧ / фото Динамо Киев
Стали известны даты матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и бельгийским "Гентом".
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Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Первая игра состоится 22 сентября в Бельгии. Ответный матч команды проведут 29 сентября в Киеве.
Напомним, победитель этого противостояния получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
"Динамо" - "Гент": главное
- "Динамо" стартовало в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда отбора, обыграв в Киеве нидерландский АЗ.
- Серебряный призер Бельгии "Гент" также начал свой путь в отборе с третьего раунда. Команда обыграла венский "Рапид".
- В составе "Гента" выступают сразу три украинца: воспитанник "Динамо" Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.
- Перед матчем против "Рапида" из "Гента" был уволен главный тренер команды Ласло Болони - с формулировкой "из-за неблагоприятной атмосферы в команде". В частности, известно, что у Болони возникли разногласия с Яремчуком. Команду принял 38-летний Вим Де Деккер.
- "Динамо" и "Гент" ранее играли друг против друга в квалификации ЛЧ 2010-2011. Тогда киевляне дважды обыграли бельгийцев - 3:0 и 3:1.
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