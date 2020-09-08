На поединке "Динамо" - АЗ будет работать рефери, который уже обслуживал матчи украинских команд.

УЕФА назначил арбитров на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и нидерландским АЗ.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Орел Гринфельд из Израиля.

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Помогать ему будут его соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертым арбитром назначен Гай Лейбовиц.

На матчах "Динамо" Гринфельд не работал, но обслуживал матчи других украинских команд.

Израильтянин в марте 2016 года работал на товарищеском матче между сборными Украины и Кипра (1:0), а также судил матчи Лиги Европы 2016-17 "Ворскла" - "Локомотива" (2:3) и "Манчестер Юнайтед" - Заря" (1:0).

"Динамо" - АЗ: перед матчем

Матч "Динамо" и АЗ состоится 15 сентября на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало - в 20.00. Встреча пройдет без зрителей.

Судьба путевки в следующий этап квалификации решится по итогам одной встречи.

"Динамо" проведет свой первый матч в еврокубках под руководством Мирчи Луческу.

Уже известно, кто может стать соперником "Динамо" в раунде плей-офф, если киевлянам удастся преодолеть третий раунд квалификации.

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Автор: Антон Дударь