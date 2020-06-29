"Немного не понял": Михайличенко отметил радость судей после поражения Динамо в матче с Десной

Также главный тренер киевлян признался, что недоволен игрой команды в первом тайме.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что в судейской раздевалке после поединка с "Десной" (2:3) в 28-м туре УПЛ царило хорошее настроение.

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Наставник киевлян дал комментарий в эфире программы "Профутбол".

"Немного не понял: проходил мимо судейской раздевалки после матча, там радости и оваций было не меньше, чем в раздевалке "Десны". Вот это для меня вопрос", - сказал Михайличенко.

Тренер также отметил, что недоволен первым таймом в исполнении подопечных:

"Первый тайм получился очень плохим. Было очень много потерь, очень много проиграли единоборств. Самое главное - мы перестали играть в то, что хотели. Было очень много длинных передач.

Да, у нас произошли изменения в составе. Не смог с первых минут выйти Сидорчук, который пропустил около недели, если не больше. Получили травмы Миколенко, Попов. Наверное, это в какой-то мере сыграло свою роль. Считаю, этого не должно было быть. Кто бы ни выходил - они должны выполнять то, что запланировано".

Также поражение прокомментировал лидер киевлян Беньямин Вербич:

"Нам надо посмотреть, поговорить. Успокоиться, найти ошибки. Так играть нельзя. "Десна" была лучше, думаю, они заслужили три очка.

Хорошо, что забили первыми мяч, но потом сели чуть назад. Потом два гола после угловых. Такие ошибки нельзя допускать в профессиональном футболе. Если хотим выйти в Лигу чемпионов - так нельзя делать".

УНИАН ранее сообщал о всех результатах 28-го тура УПЛ.

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