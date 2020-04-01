Привязали к стулу: звезду английского футбола ограбили в собственном доме
Бывший футболист сборной Англии Эшли Коул был ограблен, когда находился в своем доме.
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Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, который близок к следствию, неизвестные в камуфляжной одежде и балаклавах проникли в дом через задние двери, после чего привязали Коула к стулу и требовали отдать ценности. В итоге преступники забрали драгоценности, ценность которых не уточняется.
Экс-футболист, который в настоящий момент работает телевизионным экспертом и тренером в академии "Челси", был потрясен случившимся, но физически не пострадал.
39-летний Коул большую часть карьеры провел в "Челси", а также выступал за "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Рому", "Дерби" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Кроме того, на его счету 107 поединков за сборную Англии.
УНИАН ранее сообщал о том, что жертвой грабителей стал экс-футболист "Ювентуса".