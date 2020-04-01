цей матеріал доступний українською

Привязали к стулу: звезду английского футбола ограбили в собственном доме

10:23, 01 апреля 2020
Футбол
661 0
Коул проживает в Лондоне / фото: twitter.com/dcfcofficial

Читайте такжеДом игрока Реала ограбили во время мадридского дерби

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, который близок к следствию, неизвестные в камуфляжной одежде и балаклавах проникли в дом через задние двери, после чего привязали Коула к стулу и требовали отдать ценности. В итоге преступники забрали драгоценности, ценность которых не уточняется.

Экс-футболист, который в настоящий момент работает телевизионным экспертом и тренером в академии "Челси", был потрясен случившимся, но физически не пострадал.

Дом Коула / фото: The Sun

39-летний Коул большую часть карьеры провел в "Челси", а также выступал за "Арсенал", "Кристал Пэлас", "Рому", "Дерби" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Кроме того, на его счету 107 поединков за сборную Англии.

УНИАН ранее сообщал о том, что жертвой грабителей стал экс-футболист "Ювентуса".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter