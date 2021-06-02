Артему Беседину досталось во время веселого упражнения на координацию.

Сборная Украины продолжает готовиться к чемпионату Европы-2020 и после веселых поздравлений с днем рождения Виталия Миколенко, футболисты прекрасно провели время на тренировке.

Смешной видеоролик опубликовал канал vZbirna в YouTube.

Тренировку "желто-синие" провели в Харькове на стадионе "Солнечный" и начали игроки с веселого упражнения на координацию. Целью было попасть большим надувным мячом в партнера, который должен был уклоняться от потенциального удара.

Форвард Артем Беседин совсем не успел спрятаться от удара, получил мячом по голове и под хохот всей команды упал на газон.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв. Впереди матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также пропустят турнир Виталий Буяльский, Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка.

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Автор: Артем Будрин