Определились финалисты Кубка Германии по футболу (фото)

Во втором полуфинале "Бавария" обыграла "Айнтрахт".

Состоялся второй полуфинал Кубка Германии по футболу, в котором "Бавария" встречалась с "Айнтрахтом".

Читайте такжеДва футболиста немецкого топ-клуба оштрафованы за визит к парикмахеру

Поединок завершился победой мюнхенской команды со счетом 2:1.

Хозяева повели в счете уже на 14-й минуте, когда Томас Мюллер навесил на Ивана Перишича, а хорват нанес удар в падении головой.

На 69-й минуте "Айнтрахт" возобновил интригу, когда Данни Да Коста подхватил мяч после рикошета и расстрелял ворота чемпиона Германии. Однако довольно быстро "Бавария" установила окончательный счет - Роберт Левандовски отличился после передачи Альфонсо Дэвиса и вывел мюнхенцев в финал.

"Бавария" - "Айнтрахт" - 2:1

Голы: Перишич, 14, Левандовски, 76 - Да Коста, 69

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Горецка (Мартинес, 86), Коман (Алькантара, 62), Мюллер, Перишич (Эрнандес, 62), Левандовски

"Айнтрахт": Трапп, Абрахам, Ндика, Хинтеррегер, Чендлер, Кор (Дост, 77), Ильзанкер (Торро, 77), Туре (да Коста, 66), Гачинович (Камада, 66), Роде, Силва

Предупреждения: Перишич, Эрнандес - Силва, Хинтеррегер

9 июня состоялся первый полуфинал, в котором "Байер" разгромил "Саарбрюкен" со счетом 3:0. Именно леверкузенцы станут соперником "Баварии" в решающем поединке. Финал Кубка Германии состоится 4 июля.

УНИАН ранее сообщал о том, что недавно "Бавария" уже встречалась с "Байером" в Бундеслиге и праздновала победу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram