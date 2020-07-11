Невероятное достижение Месси помогло Барселоне сохранить шансы на чемпионский титул

Каталонский клуб скромно обыграл "Вальядолид".

В рамках 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Вальядолид" со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Артуро Видаль, а ассистировал ему Лионель Месси.

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Тем самым Месси записал себе в актив уже двадцатую голевую передачу в чемпионате Испании 2019-2020. Аргентинец стал всего вторым футболистом в 21-м веке, которому удалось забить больше 20 голов и отдать как минимум 20 результативных передач за один чемпионат. Первым был Тьерри Анри в сезоне 2002-2003 (24 гола и 20 ассистов за "Арсенал").

Благодаря этой победе "Барселона" остается в чемпионской гонке. Если бы каталонцы потеряли очки, то "Реал" мог бы стать чемпионом уже по итогам 36-го тура. Однако теперь каталонцы подобрались к "сливочным" на расстояние одного очка. В 36-м туре "Реалу" предстоит сыграть против "Гранады".

"Вальядолид" - "Барселона" - 0:1

Голы: Видаль, 15

"Вальядолид": Масип, Мойяно, Кико, Санчес, Гарсия (Начо, 29), Феде, Фернандес (Эрсиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике, Плано (Рубио, 80), Гвардиола (Рамирес, 61)

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Ленгре (Араухо, 57), Пике, Семеду, Бускетс (Хуниор, 74), Пуч (Ракитич, 57), Роберто, Видаль, Гризманн (Суарес, 46), Месси

Как сообщал УНИАН, "Реал" накануне провел матч 35-го тура, в котором одержал восьмую победу подряд.

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