"Барселона" испытывает серьезные финансовые проблемы - долги клуба превысили миллиард евро, из-за чего он оказался на грани банкротства.
Годовой финансовый отчет опубликован на официальном сайте "Барселоны".
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Краткосрочный долг "Барселоны" составляет 730 миллионов евро. В то же время общая задолженность клуба - 1,173 миллиарда евро.
В частности, 197 миллионов "Барселона" еще должна выплатить по некоторым трансферам, 265 миллионов клуб должен кредиторам, а 164 - спортивному персоналу.
В каталонском клубе надеются, что в связи с пандемией коронавируса сумеют договориться и отложить выплаты по кредитам как минимум до 30 июня 2021 года.
"Барселона": результаты в сезоне 2020-2021
- В чемпионате Испании "Барселона" занимает третье место. У каталонцев 37 очков после 19 игр, они на 10 очков отстают от лидера "Атлетико", у которого еще есть игра в запасе.
- В Кубке Испании "Барселона" стартовала с непростой победы над клубом из третьего дивизиона.
- Каталонцы могли завоевать Суперкубок Испании, однако в финале неожиданно проиграли "Атлетику".
- В Лиге чемпионов "Барселона" выступала в одной группе с "Динамо". Каталонцы набрали 15 очков, но заняли второе место, пропустив "Ювентус" вперед по личным встречам.
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