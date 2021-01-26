"Барселона" опубликовала годовой финансовый отчет.

"Барселона" испытывает серьезные финансовые проблемы - долги клуба превысили миллиард евро, из-за чего он оказался на грани банкротства.

Годовой финансовый отчет опубликован на официальном сайте "Барселоны".

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Краткосрочный долг "Барселоны" составляет 730 миллионов евро. В то же время общая задолженность клуба - 1,173 миллиарда евро.

В частности, 197 миллионов "Барселона" еще должна выплатить по некоторым трансферам, 265 миллионов клуб должен кредиторам, а 164 - спортивному персоналу.

В каталонском клубе надеются, что в связи с пандемией коронавируса сумеют договориться и отложить выплаты по кредитам как минимум до 30 июня 2021 года.

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В чемпионате Испании "Барселона" занимает третье место. У каталонцев 37 очков после 19 игр, они на 10 очков отстают от лидера "Атлетико", у которого еще есть игра в запасе.

В Кубке Испании "Барселона" стартовала с непростой победы над клубом из третьего дивизиона.

Каталонцы могли завоевать Суперкубок Испании, однако в финале неожиданно проиграли "Атлетику".

В Лиге чемпионов "Барселона" выступала в одной группе с "Динамо". Каталонцы набрали 15 очков, но заняли второе место, пропустив "Ювентус" вперед по личным встречам.

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Автор: Антон Дударь