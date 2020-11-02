Судить матч будет британец Майкл Оливер.

Поединок киевского "Динамо" на выезде против "Барселоны" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов будет судить арбитр из Англии Майкл Оливер.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

На линиях помогать 35-летнему арбитру будут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт. Четвертым арбитром назначен Дэвид Кут, а за VAR будут отвечать Крис Кэванах и Крейг Поусон. Все они также представляют Англию.

Оливер, который работает на матчах Английской Премьер-лиги, однажды уже пересекался с "Динамо". Рефери работал на матче киевлян против "Стяуа" в декабре 2014 года в группе Лиги Европы. Тогда динамовцы победили со счетом 2:0.

"Барселона" - "Динамо": перед матчем

Матч "Барселона" - "Динамо" состоится 4 ноября в Каталонии на "Камп Ноу". Начало - в 22.00.

После двух туров "Барселона" является лидером группы G. Каталонский клуб набрал шесть очков и опережает на три пункта "Ювентус". "Динамо" имеет в своем активе одно очко и идет третьим.

В прошлом поединке "Барса" на выезде обыграла "Ювентус" со счетом 2:0, а перед этим разгромила "Ференцварош" - 5:1.

"Динамо" гостило у "Ференцвароша" и вело со счетом 2:0, но в итоге не удержало победу. В стартовом туре команда Мирчи Луческу дома уступила "Ювентусу" - 0:2.

Помочь "Динамо" в предстоящей игре не сможет целый ряд футболистов - в киевском клубе произошла вспышка коронавируса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь